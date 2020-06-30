بإجمالي 227.600 حالة.. إيران تسجل 2457 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع جديد في أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتتواصل بذلك إجراءات البلاد الاحترازية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.





وقالت الوزارة إنها من خلال الفحوصات، سجلت 147 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.





وأضافت إنها كذلك من خلال حصرها لكل المصابين في كل البلاد، وثقت 2457 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.





وقالت سيما لاري، المتحدث باسم الوزارة الايرانية، إنه يوجد 3049 حالة حرجة.





ووصفت الوضع الوبائي بأنه رهيب في خوزستان، كرمانشاه، هرمزجان، بوشهر، وأنه حتى الآن، تم إجراء أكثر من 1.66 مليون اختبار في إيران لتشخيص مصابي الفيروس.





ووفقًا لتقارير حديثة من المسؤولين الإيرانيين، فقد أصيب أكثر من 227.600 ألف شخص، وقد مات بالفعل 10817 شخصًا.





وفي الوقت نفسه، تم شفاء أكثر من 188700 شخص من المرض.





تواصل الدولة تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء المرض، ولم تعلن إيران عن أول إصابات أو وفيات بسبب الفيروس إلا في 19 فبراير.





وبدأ تفشي المرض في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر 2019.



