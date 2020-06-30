AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

منصة ثانوية دوت نت تقدم مراجعة نهائية لـ فلسفة الثانوية العامة عبر هذا الرابط

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:17 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
نشرت منصة "ثانوية دوت نت" التي أتاحتها مؤخرا وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة، المراجعة النهائية في مادة الفلسفة والمنطق لطلاب شعبة أدبي.


وتشمل هذه المراجعة جميع الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة والنماذج الاسترشادية التي تغطي منهج المادة فى الفلسفة والمنطق.


ويمكن لطلاب الثانوية العامة متابعة مراجعة مادة الفلسفة والمنطق من خلال الضغط هنا


وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المراجعات متاحة مجانا على منصة ثانوية دوت نت لجميع طلاب الثانوية العامة، تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.


جدير بالذكر أن امتحانات يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 مستمرة وفقًا للجداول المعلنة سابقًا، وسوف يقوم طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ويقوم طلاب الثانوية العامة (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط منصة الثانوية العامة .. مراجعات مجانية في جميع المواد أونلاين الآن

وزير التعليم يناشد الطلاب بمتابعة مراجعات منصة ثانوية دوت نت عبر هذا الرابط

وزير التعليم: منصة ثانوية دوت نت لن تكون مجانية بعد انتهاء الظروف الاستثنائية

التعليم: اختبارات أونلاين لطلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط الآن

وزير التعليم: مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة في الكيمياء عبر هذا الرابط

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: ترقبوا مراجعة ليلة الامتحان عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

لماذا لا يتراجع فيروس كورونا في أمريكا؟.. خبير في المناعة يجيب

أمها على علاقة غير شرعية بالمتهم.. عم طفلة فيصل يروي سيناريو اغتصابها وتقطيعها بـ الساطور: أخدناها شوية عضم بعد ما اتحللت

أخبار الرياضة| نقل مدافع ليفربول للمستشفى.. فايلر يعفو عن صالح جمعة.. وارتفاع إصابات كورونا في الدوري

دولة أوروبية تصدر أمرا بإعدام دب لارتكابه هذا الفعل مع أب وابنه

بسبب نحت وجهها ونفخ شفتيها.. ريا أبي راشد ترد على هجوم متابعيها

بشرى سارة..صرف علاوة دورية وحافز إضافى للموظفين غدا

AdvertisementS

قبل تنفيذ أعمال عدائية فى 30 يونيو.. مقتل 2 من العناصر الإرهابية بسيناء

أمها على علاقة غير شرعية بالمتهم.. عم طفلة فيصل يروي سيناريو اغتصابها وتقطيعها بـ الساطور: أخدناها شوية عضم بعد ما اتحللت

شاهد.. قائد قوات الدفاع الجوي: قادرون على مجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات للدفاع عن الوطن

للمتعافين من كورونا.. الأطباء يحذرون من خطر يهدد حياتهم

انفجار ضخم ومقتل قائد عسكري.. تفاصيل تفجيرات جيش العدل بجنوب شرق إيران

بشرى سارة.. صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات غدا

3 شروط للخروج على المعاش المبكر.. تعرف عليها

بإجمالي 194259 حالة.. ألمانيا تسجل زيادة جديدة في إصابات كورونا

بـ 500 جنيه فقط.. اشتري أرخص هاتف ذكي فى مصر

هاني سويلم: مندوب إثيوبيا أعلن عن الهدف الحقيقي من بناء سد النهضة.. فيديو

حدث ليلا .. 39 رسالة من مصر أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة .. تسريب مكالمات إهانة ترامب لزعماء العالم

ليس دونجا فقط.. شوبير يعلن اتفاق الزمالك مع لاعب جديد من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات المستوردة مبيعا في مصر الشهر الماضي.. صور

بمناسبة 30 يونيو .. الداخلية توزع السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا.. صور

ريلمي تطلق هاتف Realme C11 رسميًا.. تعرف على السعر والمواصفات..صور