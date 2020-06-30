منصة ثانوية دوت نت تقدم مراجعة نهائية لـ فلسفة الثانوية العامة عبر هذا الرابط

نشرت منصة "ثانوية دوت نت" التي أتاحتها مؤخرا وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة، المراجعة النهائية في مادة الفلسفة والمنطق لطلاب شعبة أدبي.









وتشمل هذه المراجعة جميع الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة والنماذج الاسترشادية التي تغطي منهج المادة فى الفلسفة والمنطق.







الضغط هنا ويمكن لطلاب الثانوية العامة متابعة مراجعة مادة الفلسفة والمنطق من خلال









وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المراجعات متاحة مجانا على منصة ثانوية دوت نت لجميع طلاب الثانوية العامة، تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.









جدير بالذكر أن امتحانات يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 مستمرة وفقًا للجداول المعلنة سابقًا، وسوف يقوم طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ويقوم طلاب الثانوية العامة (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).



