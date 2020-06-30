"صندوق التضامن الأفريقي" يؤكد دعمه لشركات الدول الأعضاء في مواجهة وباء كورونا

أعلن صندوق التضامن الأفريقي أنه في إطار مهمته المنوط بها منذ تأسيسه ملتزم بالوقوف إلى جانب الدول الأعضاء ومؤسساتها الاقتصادية في مواجهة النتائج السلبية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).





وأوضح الصندوق - في بيان له اليوم - أنه على استعداد تام لدعم شركات الدول الأعضاء في مواجهة الصعوبات المتعلقة بالأزمة الصحية، عبر أدوات الصندوق وبشروط تفضيلية.





وأشار إلى أن الصندوق قدم للبنوك والمؤسسات المالية للدول الأعضاء حافظة ضمان مخاطر قروض بقيمة تتراوح بين مليار و5 مليارات فرنك أفريقي، من أجل تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الدول الأعضاء التي ستتأثر بالأزمة الصحية لوباء كورونا ستحصل على ضمانات فردية محددة وليس إعادة تمويل.





وأكد صندوق التضامن الأفريقي تضامنه مع الشعوب والمؤسسات المتضررة من هذا الوباء إلى أن يتمكن العلماء من العثور على حل لوباء (كوفيد ـ 19).