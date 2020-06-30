لمروره بحالة نفسية سيئة.. انتحار شاب بشبين القناطر

تخلص شاب من حياته وقام بشنق نفسه بمنزله بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.















وعلى الفور، تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة للتحقيق.







تلقى العميد أحمد صلاح، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا من الأهالي بانتحار أحد الأشخاص شنقا داخل منزله.



