لمروره بحالة نفسية سيئة.. انتحار شاب بشبين القناطر

تخلص شاب من حياته وقام بشنق نفسه بمنزله بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.
وعلى الفور، تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى العميد أحمد صلاح، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا من الأهالي بانتحار أحد الأشخاص شنقا داخل منزله.
وانتقل المقدم أيمن سليمان، رئيس مباحث المركز، وتبين وجود جثة المدعو "م. ن"، 22 سنة، عامل، معلقة بحبل مثبت طرفه حول رقبته وطرف بجنش داخل منزله.
وبمناظرة الجثة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقلها لمستشفى شبين القناطر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.
وبسؤال والد المتوفى، أقر بمروره بحالة نفسية سيئة ولم يشتبه في الوفاة جنائيا، وتولت النيابة التحقيق.