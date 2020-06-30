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محافظات

رئيس مدينة الشلاتين يتفقد الإنشاءات بمحطة تحلية مياه البحر

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين، جنوب البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، محطة تحلية مياه البحر بالمدينة، والتى يتم انشائها طبقا لأحدث النظم المعدات المستخدمه عالميا.

 

وأكد رئيس مدينة الشلاتين فى بيان له اليوم، أن محطة تحلية مياه البحر فى مدينة الشلاتين يتم تنفيذها على مساحة اجمالية 150 ألف متر مربع، وسيتم الإنشاء على مرحلتين بدأت من العام الماضى 2019 وتنتهى اول2021 بكامل قدراتها.

 

وأضاف رئيس الشلاتين أن محطة تحلية المياه تم الانتهاء من المرحله الاولى بانتاج 3 مليون متر مكعبت وتعمل الأن بكامل طاقتها وبتكلفه اجماليه 129 مليون جنيه، مؤكدا أن المرحله الثانية هدفها رفع طاقة المحطة من 3 مليون متر، الى 9 مليون متر وبتكلفة 321 مليون جنيه وبالرغم من ان المرحله الاولى تكفى بالوضع الحالى لكن نظرا للتطوير المتسارع والنظره المستقبليه لمدينة الشلاتين تم العمل فى المرحله الثانيه مباشرةً لتتناسب مع أى زياده تطرأ وتغير نمط استهلاك المياه فى المدينة.

 

وكان تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين، عملية تطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها بالمدينة لاستقبال المصلين .

 

وقام رئيس مدينة الشلاتين بمتابعة ادارة الاوقاف بالمدينه بتطهير وتعقيم ووضع علامات لتنظيم اماكن المصليين والحفاظ على التباعد بينهم و الالتزام بكافة التدابير والاحتياطات الاحترازية اللازمة ببعض مساجد المدينة حفاظا على اهالى المدينه لعدم انتشار الوباء .

 

ووجه رئيس مدينة الشلاتين برش المطهرات من داخل المساجد وخارجها وغلق دورات المياه ومصلى السيدات والالتزام بارتداء الكمامات الواقيه على ان تكون اقامة الصلاه بعد الاذان مباشرة طبقا لتعليمات مجلس الوزارء .

رئيس مدينة الشلاتين يتفقد الإنشاءات بمحطة تحلية مياه البحر
رئيس مدينة الشلاتين يتفقد الإنشاءات بمحطة تحلية مياه البحر
رئيس مدينة الشلاتين يتفقد الإنشاءات بمحطة تحلية مياه البحر
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