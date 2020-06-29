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محافظات

للتخفيف عن كاهلهم المواطن.. البحر الأحمر تبدأ توصيل الغاز الطبيعي لجميع المناطق بالغردقة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:34 م
للواء عمرو حنفي
للواء عمرو حنفي
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إبراهيم جادالله

أكد اللواء عمرو حنفي – محافظ البحر الأحمر ، علي الانتهاء من وضع خطة لتوصيل الغاز الطبيعي لجميع المناطق بمدينة الغردقة ، وذلك بالتنسيق مع شركة سيتي جاز .

 

وأوضح حنفي بأن الخطة شملت تغطية لجميع مناطق الغردقة بشبكة الغاز الطبيعي ، مشيرًا إلي أنه الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لجميع الوحدات السكنية بشمال الأحياء وعمارات الفيروز ، وجاري العمل حاليًا بمنطقة تقسيم شمال الأحياء ومنطقة الأمير طلال ، بالإضافة إلي بدأ العمل بتقسيم فاطمة الزهراء خلال الأيام القادمة لتغطية جميع المناطق شمال الأحياء بشبكة الغاز الطبيعي .

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وفي ذات السياق أكد محافظ البحر الأحمر بأنه يتم العمل علي مد شبكات الغاز الطبيعي بكافة المناطق القديمة بمدينة الغردقة والتي يتم التطوير الحضري بها ، مشيرًا إلي أن قد كلف شركة سيتي جاز بالبدء في توصيل خط الغاز الطبيعي لجميع واحدات الاسكان الإجتماعي بالغرقدة بعدد 6000 وحدة الجاري إنشائها .

 

كما أكد حنفي علي رئيس مجلس مدينة الغردقة بضرورة التنسيق مع شركة سيتي جاز لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي والإنتهاء من شبكات الغاز في جميع المناطق قبل البدء في أعمال الرصف .

 

وأضاف محافظ البحر الأحمر بأنه سيتم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة سفاجا ضمن الخطة الموضوعة من المحافظة ، وسيتم الانتهاء من الخط الرئيسي خلال يناير 2021 ، موضحًا بأنه قام بتخصيص قطعة أرض لإنشاء شبكة الضغط المطلوبة .

 

وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من أعمال التوصيل؛ لتتواكب مع التطور العمراني والبنية التحتية التي تشهدها محافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير جميع الخدمات والمرافق بجميع مدن المحافظة للمواطنين لخدمتهم والتخفيف عن كاهلهم.

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