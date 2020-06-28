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محافظات

مواطن يستغيث بمحافظ البحر الأحمر: ابني يعاني من كسر في الجمجمة ونوبات صرع واحتاج شقة للم شمل الأسرة

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:37 ص
الطفل ضحية الحادث
الطفل ضحية الحادث
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إبراهيم جادالله

ناشد فنى يعمل بمستشفى الغردقة العام اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالحصول على سكن إدارى يجمع شتات أسرته التي تقيم محافظة أخرى بعيدة عن مقر عمله وما زاد الحاجة إلى هذا السكن، الحادث الذى تعرض له نجله ويتطلب تواجده معه.


قال علي عبدالله عيد فني محطة مياه بمستشفي الغردقة العام: "أعمل في مستشفى الغردقة العام من عشرين عاما وبالتحديد في ٢٠٠١ بعقد موسمي وتم تعيني في ٢٠١٥ علي فصل مستقل صناديق خاصة.


وأضاف على: أنا الابن الوحيد العائل لأسرتي ولي ثلاث إخوات بنات والدي كان يعمل باليومية وهو حاليا فوق السبعين سنة.


وتابع على: تعرض ابني لحادث موتوسيكل وأصيب بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ وتم حجزه في جامعة طنطا وعمل العملية ونصحني الأطباء بضرورة وجود ابني معي نظرا لعملي في مستشفى الغردقة العام للمتابعة، بسبب حدوث مضاعفات خطيرة مثل التشنجات ونوبات الصرع، ولهذا احتاج سكن لي ولاسرتي وابني المريض.

مواطن يستغيث بمحافظ البحر الأحمر: ابني يعاني من كسر في الجمجمة ونوبات صرع واحتاج شقة للم شمل الأسرة
مواطن يستغيث بمحافظ البحر الأحمر: ابني يعاني من كسر في الجمجمة ونوبات صرع واحتاج شقة للم شمل الأسرة
مواطن يستغيث بمحافظ البحر الأحمر: ابني يعاني من كسر في الجمجمة ونوبات صرع واحتاج شقة للم شمل الأسرة
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