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حوادث

أفيقى قبل فوات الاوان .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:25 م
منى مينا
منى مينا
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مصطفى رماح
هاجم رواد السوشيال ميديا الدكتورة منى مينا بسبب ترويجها الشائعات التى ترددها جماعة الاخوان الارهابية.


قال احد رواد السوشيال ميديا: "اذا حكمت عقلك للحظة واحد ستجدين ان افعالك مشابهه لدعاة الفوضى والتخريب وعلى رأسهم جماعة الاخوان الارهابية، فانت تشككين فى جهد الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ما الذى اكد لك انك قادرة على الفهم اكثر من مؤسسات الدولة وخبراء منظمة الصحة العالمية ".


وقال اخر : "يجب ان تتذكرى ان الشعب المصرى الواعى لفظ جماعة الاخوان الارهابية وانصارهم فى 30 يونيو ومحاهم من التاريخ فى لحظة".


واضاف : " افيقى قبل ان تندمى وتجدين نفسك وقد نبذك الجميع واعلنوا براءتهم منك ومن افعالك".
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