فيديوجراف.. طرق تقديم قراءة عداد المياه ودفع الفاتورة أونلاين

بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، تسعى الهيئات والمؤسسات الحكومية لتطوير خدماتها الإلكترونية، وتعمل الشركة القابضة للمياه على تسهيل الخدمات المقدمة.
وبدأ العمل بكامل الطاقة فى مراكز خدمة العملاء واستقبال المواطنين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق 125 التابع للشركة القابضة.
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وبدأ العمل بكامل الطاقة فى مراكز خدمة العملاء واستقبال المواطنين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق 125 التابع للشركة القابضة.
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