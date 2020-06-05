AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الري يترأس اجتماع لجنة الأمانة الفنية للجنة العليا لإدارة المياة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:51 م
محمد عبدالعاطى وزير
محمد عبدالعاطى وزير الري
Advertisements
أمل مجدي
ترأس الدكتور  محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري إجتماع لجنة الأمانة الفنية للجنة الدائمة لإدارة ملف المياه بقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2020 لإدارة ملف المياه بحضور  السادة ممثلي الجهات المعنية  من (وزارة الموارد المائية والري – وزارة الاسكان - وزارة الصحه - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي) .

ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لمراجعة مواصفات معالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في اعمال المعالجه علي مستوي الجمهوريه.

تم كذلك خلال الاجتماع مناقشة من وصول القمامه للمجاري المائيه والحفاظ علي جودة المياه بالمصارف المائيه

وتجدر الاشارة الى ان وزارة الموارد المائية والري تعمل على توفير كافة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المعنية ( الزراعة , الصناعة , مياه الشرب , ....) كما أشار سيادته إلى أن الدولة تواجه العديد من التحديات المائية  ونُدرة المياه وصعوبة وانه قد تم اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تلك التحديات بمشاركة وزارات ( الري –الزراعة – الاسكان – التنمية المحلية - ....) ومنها: إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتأهيل الترع والأفمام والبوابات و  وتقنين  المحاصيل الشرهه في إستخدام المياة  والتوسع في تحلية مياه البحر وغيرها .

وتجدر الاشارة إلى أن قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة السيد الدكتور/ وزير الموارد المائية والري وبمشاركة السادة الوزراء والمحافظين المعنيين بإدارة ملف المياه يأتي استكمالا للاجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية 

وتستهدف اللجنة متابعة وتنفيذ العديد من الملفات مثل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وعدم إلقائها بالمجاري المائية منعا للتلوث  وذلك بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية وأجهزة المحافظات وكذلك حماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الأمطار والسيول وتحقيق الاستفادة منها والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج بالمشاركة مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاضافة الى امداد القرى الفقيرة بشبكات الصرف الصحي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري: لجنة الأمانة الفنية لإدارة ملف المياه تعقد اجتماعها الأول

وزيرة البيئة: متابعة دورية للوضع البيئي بمحطات الصرف الصحي والصناعي

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر.. الحكومة تخصص خطين ساخنين لبلاغات كورونا.. ودبي تعتقل زعيم عصابة دولية

2 مليار جرعة.. الشركة البريطانية العاملة على توفير لقاح كورونا تعتزم مضاعفة إنتاجها

اليوم.. إقامة أول صلاة جمعة في الجامع الأزهر بعد تعليقها 73 يوما

هل أصيب ليونيل ميسي بفيروس كورونا؟..غياب نجم برشلونة عن التدريبات يزيد التكهنات

برشلونة يتوصل لاتفاق مع إنتر ميلان لضم الأرجنتيني مارتينيز

أخبار الفن .. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لـ أشرف زكي .. وفاة الملحن أشرف سالم .. وأول تعليق لحسام حبيب بعد شائعات طلاقه لـ شيرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقشير المنطقة المصابة.. 5 أخطاء احذريها في علاج حب الشباب

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب

مصر وأفريقيا.. القاهرة نهر العطاء لـ بوروندي منذ الاستقلال.. صور