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برلمان

طلب إحاطة بشأن استكمال محطة المياة بمحافظة الدقهلية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:29 ص
محطات مياة
محطات مياة
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حسن رضوان
أعلن النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، عن تقدمه بطلبات إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن باستكمال محطات المياه فى دائرة أجا بمحافظة الدقهلية.

وقال "فتي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة المياه الخاصة بأجا كلف 185 مليون جنيه وتعمل بـ70 % من طاقتها الإجمالية، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطة المياه الخاصة بأجا لم تنتهِ، حيث انتهت 50 % منها وتمثل المرحلة الأولى على الرغم من البدء فيها منذ 6 سنوات.

وطالب النائب خلال الطلب رئيس الوزراء ووزارة الإسكان بسرعة الانتهاء من مشروع إنشاء محطة المياه الخاصة بأجا والتى تتكلف مبالغ بسيطة، خاصة فى ظل اتجاه الرئاسة لاستكمال جميع المشروعات.
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