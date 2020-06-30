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أخبار العالم

الشاباك: مواطنة عربية فى إسرائيل تجند أفرادًا لـ حزب الله

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:31 م
مواطنة عربية فى إسرائيل
مواطنة عربية فى إسرائيل تجند أفراد لـ حزب الله
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سمر صالح
زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الثلاثاء، أن مواطنة عربية فى إسرائيل، من مواليد مجد الكروم، وهي إحدى بلدات الجليل، شمال البلاد، وتعيش حاليًا في لبنان، قد تم تجنيدها لتعمل لصالح "حزب الله" اللبناني وفقًا لما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
 
وحسب بيان "الشاباك"، فإن الفتاة المذكورة كلفت بمهمة تجنيد فلسطينيي الداخل ليعملوا لصالح حزب الله.
 
وقالت "يديعوت احرونوت" أن الفتاة تعمل حاليًا في صحيفة "الأخبار" اللبنانية، التي تعتبر مقربة من حزب الله.

وتابع "الشاباك" أن الفتاة الى جانب عملها كصحافية في لبنان، فهي وزوجها يعملان لصالح حزب الله في البحث عن فلسطينيين وتجنيدهم للعمل لصالح "حزب الله".
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