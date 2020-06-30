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رياضة

رئيس الكاف يوجه الشكر إلى الرئيس السيسي بسبب مقر الاتحاد الإفريقي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى

وجه  أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف " الشكر إلى عبد الفتاح السيسى بعد قراره تمديد عقد استضافة مصر لمقر الاتحاد الأفريقي.



وقال رئيس الكاف عبر بث مباشر جارى الآن : "نحن سعداء باستمرار المقر في مصر لدورها الكبير في تاريخ الكاف ونأمل أن يستمر هنا".

 

واعتمد المكتب التنفيذي للكاف موافقة مجلس النواب المصرى على اتفاقية بقاء مقر الكاف فى القاهرة .


وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر اليوم إقامة منافسات نصف نهائى دورى ابطال افريقيا من مباراة واحدة فى الكاميرون حيث يلتقى الأهلى مع الوداد المغربي والزمالك مع الرجاء المغربي .


 

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