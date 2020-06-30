رئيس الكاف يوجه الشكر إلى الرئيس السيسي بسبب مقر الاتحاد الإفريقي

وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف " الشكر إلى عبد الفتاح السيسى بعد قراره تمديد عقد استضافة مصر لمقر الاتحاد الأفريقي.





وقال رئيس الكاف عبر بث مباشر جارى الآن : "نحن سعداء باستمرار المقر في مصر لدورها الكبير في تاريخ الكاف ونأمل أن يستمر هنا".

واعتمد المكتب التنفيذي للكاف موافقة مجلس النواب المصرى على اتفاقية بقاء مقر الكاف فى القاهرة .





وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر اليوم إقامة منافسات نصف نهائى دورى ابطال افريقيا من مباراة واحدة فى الكاميرون حيث يلتقى الأهلى مع الوداد المغربي والزمالك مع الرجاء المغربي .



