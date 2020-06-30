في ذكري ثورة 30 يونيو.. محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء ميدان مصر

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، أنه في ذكرى اليوم الذي أعاد فيه المصريون دولتهم 30 يونيو، تفقد عددا من مشروعات الخدمات التي تتم علي أرض السويس الباسلة، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لمحافظة السويس لكي تعود كسابق عهدها عروسا للبحر الأحمر ، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي يبذل كل الجهود للوصول لذلك .





جاء ذلك اثناء الجولة التفقدية للمحافظ والتي رافقه خلالها الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والتي بدأها بميدان مصر بمنطقة الزرارير لمتابعة اعمال التطوير والتجميل والتنسيق الحضاري التي تتم به.





وأشار صقر إلى أن هذا الميدان كان يكتظ بالعشوائيات والاشغالات والتعديات التي تعوق حركة المرور وتسيء الي الشكل العام ، والان نراه بهذا الشكل الحضاري الجمالي ، والذي سيستكمل باعمال الرصف والارصفة والمسطحات الخضراء والزهور والمجسم الجمالي للميدان ، مع تركيب اعمدة ديكورية جمالية للانارة العامة للميدان، وأ نه سيتم تنظيف وتطوير مساحات الاراضي الفضاء غير المستغلة بالمنطقة كساحات انتظار مؤقتة للسيارات لمنع التعدي عليها ومنع رمي المخلفات بها لحين بدء اعمال التطوير بها.





وأكد المحافظ علي رئيسي حي السويس والأربعين، التنبيه على أصحاب العقارات المطلة علي الميدان بطلاء وجهات المباني لتتناسب مع الشكل الحضاري للميدان ، مشددا علي سرعة انتهاء الاعمال ليصبح ميدان حضاري و محورا مروريا جديدا يربط منطقة الملاحة والزراير والمحروسة بشارع النيل وشارع صلاح نسيم.





كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة تشهد هذه الأيام عدة مشروعات لانتهاء من مشاكل مياه الشرب بمدينتي السلام 1و2 وخطة شاملة لتطوير وصيانة خطوط الصرف الصحي بعدة مناطق بالأحياء.





وتابع المحافظ جولته إلى طريق الخدمة بنطاق حي فيصل لمتابعة اعمال تمهيد ورصف وانشاء حدائق علي جانبي الطريق ، وتمهيد المسطحات الترابية وتجميلها ، مؤكدا علي الشركة المنفذة للاعمال سرعة تطوير الطريق امام كلية الطب بما يليق بمكانة جامعة السويس.





وفي نهاية الجولة اكد المحافظ علي رئيس حي فيصل وشرطة المرافق برفع الاشغالات والاكشاك المخالفة بمنطقة المميز بحي فيصل والحفاظ علي ما تم تطوير بالمنطقة التي يتم حاليا انشاء مستشفي السويس الجديد للتامين الصحي بها.





رافق المحافظ في الجولة كلا من العميد ايهاب سراج رئيس حي الاربعين وامل ابراهيم رئيس حي السويس وفاتن ابراهيم رئيس حي فيصل والعميد محمد رشاد مدير ادارة المرور والمهندس وجدي السيد مدير عام الطرق ومساعدي رؤساء الاحياء ومديري الادارات الهندسية والتنظيم والشعبة الهندسية وجهازي التجميل والنظافة والشركات المنفذة لاعمال التطوير .

اقرأ أيضا: