أحمد أحمد يعلن موعد انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم





وأعلن أحمد أحمد في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، أن انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ستجرى في الثاني عشر من شهر مارس المقبل عام 2021، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.









وكان أحمد أحمد فاز بانتخابات رئاسة الكاف عام 2017، متفوقًا على الكاميروني عيسى حياتو الرئيس السابق.









يذكر أن أحمد أحمد أعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للكبار التي كان مقررًا لها أن تقام شهر يناير القادم، لشهر يناير من عام 2022.