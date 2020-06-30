زاهي حواس يهاجم الإخوان: 30 يونيو أعظم يوم في التاريخ المصري

شن عالم الأثار المصري زاهي حواس، هجوما حادا على جماعة الأخوان المسلمين، مؤكدا أن الدولة المصرية كانت في موقف صعب في فترة حكم الإخوان.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال التغطية الخاصة، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الإثنين، :"مكنتش مصدق اننا نتخلص من هذا الحكم الظالم بسهوله، ويوم 3 يوليو لعام 2013 كان أسعد يوم في حياتي لاني شعرت ان ربنا بيصون تاريخ مصر".





وتابع :"الجيش وقف أمام الأخوان علشان الشعب طلب كدا وشالهم بالقوة، وكنت على يقين أن جماعة الاخوان مش هتكمل في الحكم".

واكمل :"الاخوان ممكن يحكموا أي دولة تانية عدا مصر لان فيها جيش يقف أمام الغزاة"، لافتا إلى أن 30 يونيو في عام 2013 أعظم يوم في التاريخ المصري.















