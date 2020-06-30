AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زاهي حواس يهاجم الإخوان: 30 يونيو أعظم يوم في التاريخ المصري

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:16 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
شن عالم الأثار المصري زاهي حواس، هجوما حادا على جماعة الأخوان المسلمين، مؤكدا أن الدولة المصرية كانت في موقف صعب في فترة حكم الإخوان.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال التغطية الخاصة، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الإثنين،  :"مكنتش مصدق اننا نتخلص من هذا الحكم الظالم بسهوله، ويوم 3 يوليو لعام 2013 كان أسعد يوم في حياتي لاني شعرت ان ربنا بيصون تاريخ مصر".

وتابع  :"الجيش وقف أمام الأخوان علشان الشعب طلب كدا وشالهم بالقوة، وكنت على يقين أن جماعة الاخوان مش هتكمل في الحكم".
واكمل  :"الاخوان ممكن يحكموا أي دولة تانية عدا مصر لان فيها جيش يقف أمام الغزاة"، لافتا إلى أن 30 يونيو في عام 2013 أعظم يوم في التاريخ المصري.
 




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زاهي حواس يكشف عن أهم ظاهرة شمسية في مصر

إلهام شاهين: فى 30 يونيو استعدنا مصر كلها من جماعة الإخوان الإرهابية .. فيديو

كنا عايشين في عبث.. إيساف عن 30 يونيو: طول عمري بكره اللي بيتحدث باسم الدين

يوم مجيد ضد قوى الظلام.. وزير الشباب السابق يحتفل بالذكرى السابعة لـ30 يونيو

ملحمة يسطرها التاريخ.. برلماني: 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مظلم وأعادتها للمسار الصحيح

ناجي شهود: الدولة كانت في أجمل صورها يوم 30 يونيو.. فيديو

ترشيحاتنا

أمريكا والصين محظورتان.. الاتحاد الأوروبي يسمح بدخول مواطنى 14 دولة بينهم 3 عربية.. تفاصيل

موجة كورونا ثانية تضرب إسرائيل وتخلف مليون عاطل.. 24688 إصابة.. 320 وفاة.. وتفاصيل قيود تل أبيب الجديدة لمحاربة كوفيد - 19

طليق أصالة يفتح خزائن الأسرار: الفنانة تسرعت في زواجها بعد انفصالنا.. وعانيت كثيرا بعدها

اغتيال هاشالو هونديسا.. أغانيه السياسية تهدد عرش ابي أحمد.. صور

على خطى الاتحاد الأوروبي.. قطار جديد لربط دول الخليج معا

تصاعد الأحداث في إثيوبيا.. مظاهرات وأعمال عنف وشغب وقطع للإنترنت والاتصالات

AdvertisementS

تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر

الإعدام لربة منزل أرضعت طفلتها مية نار

رسميا.. الكاف يعلن مواعيد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

أمها على علاقة غير شرعية بالمتهم.. عم طفلة فيصل يروي سيناريو اغتصابها وتقطيعها بـ الساطور: أخدناها شوية عضم بعد ما اتحللت

رغم حقنها بجرعتين بلازما.. تدهور ملحوظ في حالة رجاء الجداوي

فيروس ليزا في إيطاليا يتسبب في قتل قطة ويصيب 4 أفراد

مسئول بمنظمة الصحة العالمية: الأسوأ لم يأت بعد

الوزارة تبحث زيادة العدد.. برلماني : كمامات بطاقات التموين خاصة بكبار السن

عاجل | الكاف يعلن إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

الابن قتل أبوه .. زوج شقيقته يشترك فى الجريمة ويدفنان الجثة بجوار المنزل بالشرقية

أول تعليق من صالح جمعة على واقعة التصفيق له فى تدريبات الأهلي

2 سلاح آلى وطبنجة شهيد للشرطة فى 2017.. مضبوطات إرهابيي شمال سيناء.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 50 .. صور تبرز جمال وفاء صادق

تغنيك عن الأدوية.. فوائد غير متوقعة عند تناول الطماطم

بفستان منفوش.. ديالا مكي تتألق في إطلالة أنيقة.. شاهد