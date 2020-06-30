كريم حسن شحاتة يقضى إجازته الصيفية على البحر.. شاهد





نشر الإعلامي كريم حسن شحاتة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "





وظهر كريم حسن شحاتة على شاطئ البحر مرتديا ملابس صيفية عبارة عن شورت برتقالى وتيشرت ازرق اثناء قضاء عطلته.





يذكر أن كريم حسن شحاتة، شغل منصب مدير للكرة في نادي نجوم المستقبل ونجح معه في الصعود للدوري المصري الممتاز موسم 2018/2019، إلى أن قدم استقالته مؤخرًا.





ويعد كريم حسن شحاتة من ناشئ نادي الزمالك السابقين، شغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أبان فترة رئاسة مرتضى منصور، إلى أن إتجه للعمل الإعلامي.





ويخوض لاعبو الفريق الأبيض تدريبات منزلية على فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.





يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.







