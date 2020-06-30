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رياضة

توكلنا على الله .. إسلام محارب يتألق في تدريبات الجونة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:42 م
فريق الجونة
فريق الجونة
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مصطفى كرم

نشر إسلام محارب لاعب فريق نادي الجونة مجموعة من الصور له أثناء أداء التدريبات مع فريقة اليوم استعدادا لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز.


وعلق إسلام محارب على الصور التي ظهر بها من ملعب نادي الجونة، قائلا: "‏توكلنا علي الله".


وسبق أن أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موافقة الحكومة على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.


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وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.

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