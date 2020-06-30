محمد محي يجب عن أسئلة الجمهور بالسوشيال ميديا

بعد ان أطلق تيزر أغنيته الجديدة قلت اخونه، أعلن النجم محمد محي الإجابة علي اسئلة الجمهور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول ألبومه الجديد وكل ما يخصه من خلال فيديو على صفحته.

وقال محي "انا عارف أن اكيد عندكم اسئلة كتير خصوصا بعد ما شوفتوا برومو اغنيتي الجديدة قلت اخونه، وانا واحشني جدا اننا نتواصل مع بعض عشان كده هستني اسئلتكم هنا وهرد عليكم بنفسي".

ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، ومن الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، وحماده النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن يضم الألبوم عددا من ألحان محمد محيي.

أما التوزيع الموسيقي فيتولى مهمته فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف،عايزين مضيف حسام حسني ومحمد، رحيم والراحل عادل واصف، وطرح منه أغنيتين حتى الآن هما، "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي ومن ألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" وهي من كلمات أشرف أمين ومن ألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي.