الوفاق تسرق الشعب الليبي .. السراج يدعم اقتصاد أردوغان ب20 مليار دولار

لا تزال حكومة الوفاق في ليبيا متحالفة مع تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان الذي ينتهك سيادة ليبيا، لسرقة خيرات الدولة العربية، وكان أحدث هذه الخطوات دعم الاقتصاد التركي بـ20 مليار دولار.





ومن المقرر أن يدعم السراج تركيا التي تعاني من أزمة في الاقتصاد وانهيار عملتها المحلية، بـ 20 مليار دولار قريبا.





بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي رمزي الآغا، إن محافظ المصرف الصديق الكبير أجرى تغييرا في عمليات إدارة الاحتياطيات المالية وخلق مجموعة من الودائع الزمنية.





وفي تصريحات لـ "الآغا" لـ"العربية"، تبلغ مدة مجموعة الودائع نحو 4 سنوات بدون أي عائد تسمى الودائع الصفرية، لافتا إلى أن قيمتها وصلت إلى 8 مليارات دولار وقد أودعت بكاملها في مصرف تركيا المركزي.





وأشار الآغا إلى أن هذه الودائع وحسب الاتفاقية الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان ستستمر في بنوك تركيا لمدة 4 سنوات وبدون أي فوائد أو تكاليف من أجل استقرار الليرة التركية وحماية الاقتصاد التركي.





جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع محافظ المصرف المركزي الليبي الذي يسيطر عليه الإخوان الصديق الكبير، أمس الاثنين، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.