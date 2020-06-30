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سامح حسين: أنا مع الزواج الثاني بس كله بشروطه

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:34 م
الفنان سامح حسين
الفنان سامح حسين
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فرح علاء الخولي
قال الفنان سامح حسين، إنه ليس ضد الزواج الثانى أو الثالث للرجل، لأن الشرع حلل للرجل أن يتزوج مرة ثانية وثالثة ورابعة، وهذا ما تنص عليه الشريعة الإسلامية ولكن هناك شروطا لهذا الأمر.

وتابع الفنان سامح حسين، خلال حواره ببرنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة One، أنه ضد الزواج الثانى إذا لم يستطع أن يعطى للزوجة الأولى كل حقوقها المكفولة لها.

وأشار الفنان سامح حسين إلى أنه يرفض أيضا أن يتزوج الرجل الزوجة الثانية إذا كان سيخفى هذا الأمر على زوجته الأولى لأنه لا ينبغي عليه إخفاء هذا الأمر على زوجته.

وأوضح أن إخفاء أمر زواج الرجل من زوجة ثانية يعد خيانة، وأنه المرأة تستحق أن تعرف لأنه أحد حقوقها الشرعية والإنسانية.

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