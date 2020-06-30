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فن

في أحدث ظهور لهما.. سامح حسين يوجه رسالة لـ هيدي كرم.. شاهد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:00 ص
سامح حسين وهيدي كرم
سامح حسين وهيدي كرم
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مصطفى كرم

شارك الفنان سامح حسين جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له مع هيدي كرم، من كواليس تصوير برنامج" راجل و2 ستات ".

وعلق سامح حسين على الصورة التي ظهر بها مع هيدي كرم قائلا " عمرنا ما اتفقنا في البرنامج، بس اتفقنا في اللبس، برنامج " راجل و2ستات ".

وكانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

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