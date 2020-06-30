في أحدث ظهور لهما.. سامح حسين يوجه رسالة لـ هيدي كرم.. شاهد

شارك الفنان سامح حسين جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له مع هيدي كرم، من كواليس تصوير برنامج" راجل و2 ستات ".

وعلق سامح حسين على الصورة التي ظهر بها مع هيدي كرم قائلا " عمرنا ما اتفقنا في البرنامج، بس اتفقنا في اللبس، برنامج " راجل و2ستات ".

وكانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

