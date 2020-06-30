أحمد مجاهد: 30 يونيو أكبر تظاهرة خرجت في التاريخ .. فيديو

قال أحمد مجاهد أستاذ كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن اعتصام المثقفين بدأ يوم 5 /5 وهذه كانت الشرارة الأولى لانطلاق الاعتراضات علي حكم الإخوان بشكل مباشر.





وأضاف أحمد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير المذاع علي قناة صدى البلد، أن المثقفين كان لهم دور تنويري وكان هناك أثر للقوة الناعمة وهذه من المرات القليلة التي تحدث في مصر، وبعد ذلك ظهرت حركات اعتراضات في أكثر من محافظة.





وأوضح أحمد مجاهد، أن اعتصام المثقفين استمر أكثر من 25 يوما، ولم يصدر إلا بيان واحد يوضح سبب اعتصامهم، وكان يقوم بعمل أنشطة ثقافية وفنية في الشارع لجذب الناس.





وتابع: أن ثورة 30 يونيو هي أول ثورة مصرية تخرج بهذا الحجم وكانت اكبر تظاهرة إنسانية بشرية تخرج إلى الشوارع في التاريخ .



