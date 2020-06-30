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الإخوان أكثر خبثا من السرطان .. عبد القادر شهيب: لولا 30 يونيو لانتشرت الميليشيات في ربوع الوطن

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال  الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، إن فشل ثورة 30 يونيو كان احتمالا غير مطروح من الأساس، مضيفا:" خروج المصريين في 30 يونيو بالملايين كان مؤكدا، وذلك بعدما أصدر المعزول مرسي الإعلان الدستوري الباطل الذي يحتوي على سلطات مطلقة".

وأضاف عبد القادر شهيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو على قناة " صدى البلد"، :"  حكم الإخوان لمصر كان خطرا على الشعب المصري والهوية الوطنية المصرية ".

 وتابع عبلد القادر شهيب :" كل المصريين كانوا على علم بأهمية الخروج في 30 يونيو لاستعادة الوطن الذي سرقه الإخوان في 2012".

وأكمل عبد القادر شهيب:"  الانتخابات كانت مجرد سلم لصعود الإخوان على السلطة ثم يكسرون هذا السلم من أجل السيطرة على مفاصل الحكم في مصر مدى الحياة ".

 ولفت عبد القادر شهيب:"  لو لم تحدث ثورة 30 يونيو لتفككت الدولة المصرية "، مضيفا:"  جماعة الإخوان مرض أكثر خبثا من السرطان وكورونا وكانوا يشكلون خطرا كبيرا على مصر والعالم ".

وأكمل عبد القادر شهيب:"    الإخوان حضروا خطة كان سيتم تنفيذها في 5  يوليو 2013 لإلقاء القبض على عدد كبير من المثقفين والمفكرين والإعلاميين ، ولولا ثورة 30 يونيو لانتشرت المليشيات المسلحة في كافة ربوع الوطن". 
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