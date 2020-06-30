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أخبار العالم

إيران.. وقوع إصابات في انفجار المركز الطبي بـ طهران

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال رئيس مركز الطوارئ الإيراني بأن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع في مبنى بالعاصمة الإيرانية طهران.

وسمع دوي انفجار في مبنى شمالي العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب صحيفة "انتخاب"، قال قسم الإطفاء في طهران إن حريقا اندلع في عيادة طبية في شارع شريعتي بـ منطقة تجريش شمالي العاصمة.

وأضاف رئيس مركز الطوارئ أنه من  المحتمل أن يكون الحادث ناجما عن انفجارات في كبسولات الغاز.

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد الأدخنة من المبنى بسبب النيران المشتعلة.

وقال شهود عيان إن الانفجار ضخم لـ غاية وتسبب في هزة بالحي بأكمله، وسحابة من الدخان الكثيف على المنطقة.
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