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أخبار العالم

اعتبارًا من الغد .. البحرين: طيران الخليج تستأنف رحلاتها المباشرة من وإلى أثينا والقاهرة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:00 م
طيران الخليج
طيران الخليج
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أ ش أ
أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن استئناف رحلاتها المجدولة المباشرة إلى كل من أثينا والقاهرة بدءًا من يوم غد الأول من يوليو 2020.

وكانت طيران الخليج - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء - قد بدأت بتسيير رحلاتها المباشرة للمرة الأولى بين مملكة البحرين ومصر واليونان في عامي 1974 و1980 على التوالي.

وتعد الوجهتان من أكثر الوجهات شعبية على شبكة طيران الخليج لأهميتهما كنقاط وصل بمنطقتي البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.

وتسير الناقلة رحلاتها حاليًا إلى كل من لندن، وباريس، وفرانكفورت، ومانيلا، وباكستان.

وذكرت طيران الخليج، أنها تواصل العمل عن كثب مع السلطات الحكومية في مختلف وجهات شبكتها لاستئناف عملياتها بمجرد فتح المطارات في تلك الوجهات.
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