ماسك الحليب مع العسل للبشرة الحساسة





لذا قدمت الدكتورة الصيلانية ، ايه صقر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ماسك الحليب والعسل لاصحاب البشرة الحساسة لترطيب البشرة ونقائها من الشوائب والتهيج والاحمرار.









-امزجي ملعقة كبيرة من الحليب السائل كامل الدسم مع ملعقة كبيرة من العسل.

-أتركي الماسك على بشرتكِ لمدة ربع ساعة

- ثم أشطفي الوجه بالماء الدافئ يليه الماء البارد وجففي برفق

- ومن ثم ضعي طبقة غنية من الكريم المرطب .



