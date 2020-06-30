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مرأة

ماسك الحليب مع العسل للبشرة الحساسة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تعانى اغلب الفتيات اصحاب البشرة الحساسة من بروز الحبوب فى الوجه وعدم التأقلم على انواع الكريمات ومستحضرات التجميل التى تزيد من تهيج البشرة .

لذا قدمت الدكتورة الصيلانية ، ايه صقر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ماسك الحليب والعسل لاصحاب البشرة الحساسة لترطيب البشرة ونقائها من الشوائب والتهيج والاحمرار.


-امزجي ملعقة كبيرة من الحليب السائل كامل الدسم مع ملعقة كبيرة من العسل.
-أتركي الماسك على بشرتكِ لمدة ربع ساعة
- ثم أشطفي الوجه بالماء الدافئ يليه الماء البارد وجففي برفق
- ومن ثم ضعي طبقة غنية من الكريم المرطب.

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