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أخبار البلد

غدا .. المتحف المصري بالتحرير يفتح أبوابه أمام الجمهور بحضور وزير السياحة والآثار

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:18 م
المتحف المصري
المتحف المصري
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أ ش أ
يشهد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، يوم غد الأربعاء، إعادة فتح أبواب المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور، بعد غلقه منذ شهر مارس الماضي ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لإعادة الفتح التدريجي لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية مع عودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو 2020.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد اختارت مجموعة من المواقع الأثرية والمتاحف لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى تمهيدا للافتتاح التدريجي لكل المتاحف والمواقع، وذلك في ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من أوائل يوليو المقبل.

وتشمل المرحلة الأولى لإعادة الفتح التدريجي، 5 متاحف "المتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومتحف النوبة، ومتحف الأقصر"، إلى جانب 8 مواقع أثرية هي "منطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك بالأقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر".
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