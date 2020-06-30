AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يحيى الدرع: لعبت مع الأهلي 3 بطولات.. والمفاوضات معه كلام فقط .. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:27 م
يحيى الدرع
يحيى الدرع
Advertisements
محمد رشاد
تحدث يحيى الدرع لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك، عن تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي في وقت سابق قبل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.


وقال يحيى الدرع في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "لعبت مع الأهلي 3 بطولات عندما كنت ألعب بقميصه كلاعب معار من هليوبوليس، بعد ذلك انتقلت إلى الدنمارك ثم لعبت في صفوف الزمالك".


وأوضح: "لم أتلق عروضا بشكل رسمي من النادي الأهلي لكنها كانت مجرد أحاديث ودردشة وهذا يعود إلى أن الموسم كان متوقفا".


واختتم: "لم أكن أستطيع إعطاء كلمة لأي ناد وأنا على ذمة نادي الزمالك، كل تركيزي كان مع الزمالك خاصة أننا كنا قريبين من حسم لقب الدوري".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمال حمزة: رحلت عن الأهلي قبل أن ألعب بسبب القائمة الإفريقية

درع الأبيض.. الزمالك يتحرك لإفساد مخطط الأهلي نحو خطف نجمه

اخبار النادي الاهلي اليوم.. مبلغ هائل لشراء رمضان صبحي.. وحسام غالي إلى رئاسة القلعة الحمراء

عمر السومة يثير غضب جماهير أهلي جدة

صراع القطبين.. يحيى الدرع: كورونا عطل احترافي فى أوروبا.. مشوفتش غير كل خير من الزمالك.. وهذا موقفي من الأهلي.. حوار

لتفويت الفرصة على الأهلي.. الزمالك يجدد عقد يحيي الدرع نجم اليد موسمين

ترشيحاتنا

النقابة العامة للاتصالات تؤكد على أحقية المحالين على المعاش بالعلاوات الخمس

تصاعد الأحداث في إثيوبيا.. مظاهرات وأعمال عنف وشغب وقطع للإنترنت والاتصالات

بفستان قصير.. شيرى عادل تتألق بإطلالة جريئة على البحر

قلت الكلام ده.. ميدو يعلق على بيان اتحاد الكرة الأفريقي بشأن دوري أبطال أفريقيا

هجوم غير مبرر.. بلطجية يضربون رجلا بعنف لسرقة مقتنياته الشخصية.. فيديو

بالشعر الكيرلي.. كنزي عمرو دياب تتألق بإطلالة محتشمة

AdvertisementS

رسميا.. الكاف يعلن مواعيد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

بعد الإعلان عن استئناف البطولة في سبتمبر.. إجراءات الكاف لتجنب الإصابة بكورونا في دوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من صالح جمعة على واقعة التصفيق له فى تدريبات الأهلي

طالب بالتصويت على منح اللقب للأهلي.. رضا عبد العال يستشهد بقرارات الاتحاد الإفريقي لإلغاء دوري الموسم الحالي

عاجل | الكاف يعلن إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

تشكيل برشلونة ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.. ميسي يقود الهجوم

بعد قرار كاف بإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا.. أسامة خليل: يبرز إمكانيات اللاعبين.. وشطة: مصر والمغرب السبب.. ورضا عبد العال: قرار سليم

رضا عبد العال: عرض الزمالك سبب عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي.. تفاصيل

قلت الكلام ده.. ميدو يعلق على بيان اتحاد الكرة الأفريقي بشأن دوري أبطال أفريقيا

قرارات الكاف.. فرصة ذهبية لكارتيرون.. تحد لــ فايلر.. والبدري يترقب

خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين بالأهلي

اخبار الرياضة.. الكاف يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال.. تأجيل كأس الأمم الأفريقية.. الأهلي يجدد عقد فايلر رسميا.. صفقات الزمالك الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من داخل سيارتها.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

بـ تايجر فوق الركبة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة

كاش مايوه وفساتين قصيرة.. 5 صور من العطلة الصيفية لـ رانيا يوسف على مدار الأسبوع تستفز الجمهور