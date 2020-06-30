يحيى الدرع: لعبت مع الأهلي 3 بطولات.. والمفاوضات معه كلام فقط .. فيديو

تحدث يحيى الدرع لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك، عن تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي في وقت سابق قبل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.
وقال يحيى الدرع في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "لعبت مع الأهلي 3 بطولات عندما كنت ألعب بقميصه كلاعب معار من هليوبوليس، بعد ذلك انتقلت إلى الدنمارك ثم لعبت في صفوف الزمالك".
وأوضح: "لم أتلق عروضا بشكل رسمي من النادي الأهلي لكنها كانت مجرد أحاديث ودردشة وهذا يعود إلى أن الموسم كان متوقفا".
واختتم: "لم أكن أستطيع إعطاء كلمة لأي ناد وأنا على ذمة نادي الزمالك، كل تركيزي كان مع الزمالك خاصة أننا كنا قريبين من حسم لقب الدوري".