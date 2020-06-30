هجوم غير مبرر.. بلطجية يضربون رجلا بعنف لسرقة مقتنياته الشخصية.. فيديو

نشرت الشرطة البريطانية لقطات مروعة تظهر اللحظة التي يتعرض فيها رجل أعزل للضرب بوحشية على يد بلطجية وهو رقد على الأرض في الشارع.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، تعرض المجني عليه البالغ من العمر 40 عامًا ، للسحل في شارع كوربوريشن في وسط مدينة برمنجهام في الساعة 6 مساءً يوم الأحد ، حيث ضرب وسرقة من محفظته ومفاتيحه على يد مجموعة من البلطجية.

وكان المجني عليه تعرض للكم بشراسة في وجهه و رأسه أثناء تعرضه لهجوم غير المبرر من قبل بلطجية.

أصيب الضحية بجروح بليغة في الرأس واحتاج إلى علاج في المستشفى لإصابة عينه بكدمات شديدة وكسور في الوجه.



