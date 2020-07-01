ثورة 30 يونيو في السينما والتلفزيون.. مسلسل الداعية فضح ممارسات الإخوان.. وفيلم اشتباك الأكثر نضوجًا

بالرغم من إنتاج عشرات الأغاني الوطنية التي تبرز ثورة 30 يونيو وتدعمها، بشكل يتماشى مع قيمة الحدث في تاريخ مصر الحديث، إلا أن الدراما لم تنصفها حتى الآن كما ينبغي.

بالرغم من إنتاج عشرات الأغاني الوطنية التي تبرز ثورة 30 يونيو وتدعمها، بشكل يتماشى مع قيمة الحدث في تاريخ مصر الحديث، إلا أن الدراما لم تنصفها حتى الآن كما ينبغي.





ربما تعلم البعض فضيلة التمهل في عدم الانسياق وراء الحدث قبل إكتمال أسراره وكواليسه، وتحاشي الخوض في تفاصيل سياسية لم يكشف عنها بالكامل، كما حدث عقب ثورة 25 يناير، وما شهدته السينما وقتها من إقحام عدد كبير من الأفلام ثورة 2011 بشكل هزيل أحيانا وغير مكتمل غالبا.





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إنه أكثر من مجرد حراك شعبي قرر الانتفاض في وجه الظلم، هي ثورة عظيمة على كل أشكال طمس الهوية المصرية، وصرخة مدوية في وجه التكفير والإرهاب، لم تكن لتستوعبها الدراما سريعا، حتى تخرج بشكل يتناسب مع قيمتها.





الداعية

من أبرز المسلسلات التي تناولت الثورة بشكل متزن، برغم خروجه عقب نجاحها بفترة قصيرة هو مسلسل "الداعية"، مع وضعه للمشهد السياسي والإجتماعي وتطوراته في خلفية الأحدث، وتغييرات كبيرة شهدته الكتابة والإخراج مع نجاح الثورة، ليوفق في تقديم توثيق لحظي لما حدث على الأرض، مستعينا بلقطات حية من ملحمة منتصف عام 2013.





المسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل "ماندو"، وبطولة هاني سلامة، بسمة، ريهام عبد الغفور، أحمد راتب، أحمد فهمي، صفاء الطوخي.





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