القوات المسلحة ساندت الشعب .. عدلي منصور: المصريون عزلوا الإخوان فى 30 يونيو

قال المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، إننا كنا نفكر في الدولة المصرية بعد 30 يونيو ، لأن الدولة كانت قد تنجرف إلى حافة الهاوية.





وأضاف عدلي منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن المصريين نجحوا في إزاحة الإخوان وكل الجماعات المتطرفة، وكان من الممكن أن نتوجه إلى حرب أهلية.





وتابع عدلي منصور: " القوات المسلحة المصرية تساند الشعب وتقف مع مطالبه دائما".





وأكمل عدلي منصور:" الشعب المصري احتشد في 30 يونيو لعزل الإخوان والجماعات المتطرفة واستعادة مصر مرة أخرى".





وتابع:" أعلنت حركة تمرد أنها سوف تسلم التوكيلات إلى المحكمة الدستورية العليا، وكنا في حيرة من أمرنا آنذاك في كيفية التعامل مع الموقف".



