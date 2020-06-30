القوات المسلحة ساندت الشعب .. عدلي منصور: المصريون عزلوا الإخوان فى 30 يونيو

قال المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، إننا كنا نفكر في الدولة المصرية بعد 30 يونيو، لأن الدولة كانت قد تنجرف إلى حافة الهاوية.
وأضاف عدلي منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن المصريين نجحوا في إزاحة الإخوان وكل الجماعات المتطرفة، وكان من الممكن أن نتوجه إلى حرب أهلية.
وتابع عدلي منصور: " القوات المسلحة المصرية تساند الشعب وتقف مع مطالبه دائما".
وأكمل عدلي منصور:" الشعب المصري احتشد في 30 يونيو لعزل الإخوان والجماعات المتطرفة واستعادة مصر مرة أخرى".
وتابع:" أعلنت حركة تمرد أنها سوف تسلم التوكيلات إلى المحكمة الدستورية العليا، وكنا في حيرة من أمرنا آنذاك في كيفية التعامل مع الموقف".