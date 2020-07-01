بفستان الزفاف.. نسمة يحيى من قصار القامة تغير مفاهيم الجمال بجلسة تصوير

من يريد الوصول لهدف؛ سيصل مهما كانت إعاقته.. وهو ما قامت به "نسمة يحيي"- من

- والتي خضعت لـ

وهي ترتدي فستان الزفاف، ما لفت أنظار رواد السوشيال ميديا فور نشر الصور على منصاتها، وأدخلت البهجة والفرحة على كل من رأوا صورها.