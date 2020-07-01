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مرأة

بفستان الزفاف.. نسمة يحيى من قصار القامة تغير مفاهيم الجمال بجلسة تصوير

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:55 ص
نسمة يحيي
نسمة يحيي
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آية التيجي
من يريد الوصول لهدف؛ سيصل مهما كانت إعاقته.. وهو ما قامت به "نسمة يحيي"- من قصار القامة - والتي خضعت لـ جلسة تصوير وهي ترتدي فستان الزفاف، ما لفت أنظار رواد السوشيال ميديا فور نشر الصور على منصاتها، وأدخلت البهجة والفرحة على كل من رأوا صورها.

لم تقف الإعاقة أمام تحقيق امنياتها؛ حيث أراد المصور الفوتوغرافي محمد عاطف، إبرازه جمال نسمة يحيى، في جلسة تصوير جديدة، وكما هو معهود عنه اختياره لـ الأشياء الفريدة والثمينة لكي يبروزها بعدسته.

وكان شعار جلسة التصوير هذه المرة "حب نفسك تتحب"، ولم تشعر نسمة في البداية بالرغبة في التصوير، وتخشى من التعليقات السلبية التي يمكن ان تتلقاها، ولكنها في النهاية هزمت كل هذه الأفكار.

ويلغ طول نسمة، 105 سنتيمترات؛ وتحدت كل العقبات وارتدت الفستان الأبيض، والذي جاء أشبه بفساتين الزفاف الملكية، وقامت بالإمساك بمظلة بيضاء صغيرة، وبالتزين بمكياج ناعم من توقيع الميكب ارتيست حنان إبراهيم، والفستان كان من تصميم مصممة الأزياء نسمة طارق.

وكان الهدف من جلسة التصوير؛ إظهار جمال قصار القامة بطريقة مختلفة لا يراها كثيرون؛ وهو ما جعل "نسمة"- بطلة السيشن- تشعر بالخوف منه؛ حيث كانت تشعر بالقلق والخوف خشية من رد الفعل وأن شكلها غير لطيف لكن بمجرد رؤية صورها على الكاميرا فرحت بشكل كبير.

وأوضح عاطف، أن الهدف الأساسي من جلسة التصوير هو توصيل رسالة أن أي شكل أو موديل يليق علي قصار القامة، وهو ما يغير من فكرة بأن مواصفات عارضات الأزياء لا يجب أن تشترط طولا معينًا ومواصفات جسمية معينة ولكن علينا تغيير معتقدنا الخاطئة، ورؤية جمال الأشياء من حولنا.
بفستان الزفاف.. نسمة يحيى من قصار القامة تغير مفاهيم الجمال بجلسة تصوير
بفستان الزفاف.. نسمة يحيى من قصار القامة تغير مفاهيم الجمال بجلسة تصوير
بفستان الزفاف.. نسمة يحيى من قصار القامة تغير مفاهيم الجمال بجلسة تصوير
بفستان الزفاف.. نسمة يحيى من قصار القامة تغير مفاهيم الجمال بجلسة تصوير
بفستان الزفاف.. نسمة يحيى من قصار القامة تغير مفاهيم الجمال بجلسة تصوير
بفستان الزفاف.. نسمة يحيى من قصار القامة تغير مفاهيم الجمال بجلسة تصوير
بفستان الزفاف.. نسمة يحيى من قصار القامة تغير مفاهيم الجمال بجلسة تصوير
بفستان الزفاف.. نسمة يحيى من قصار القامة تغير مفاهيم الجمال بجلسة تصوير
بفستان الزفاف.. نسمة يحيى من قصار القامة تغير مفاهيم الجمال بجلسة تصوير
بفستان الزفاف.. نسمة يحيى من قصار القامة تغير مفاهيم الجمال بجلسة تصوير
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