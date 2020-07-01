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عبد المنعم سعيد: مشروع الإخوان كان يهدف لإخراج مصر عن مدنيتها

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:01 ص
عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
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هاني حسين
قال المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إن مشروع الإخوان كان يهدف لإخراج مصر عن مدنيتها.

وأضاف عبد المنعم سعيد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع  على قناة "إم بي سي مصر": "مشروع الإخوان كان نموذجًا لمشروع الدولة الإيرانية وكانوا يسعون إلى تنفيذ نموذج الدولة الإيرانية في مصر".

ولفت إلى أن مشروع الإخوان كان غريبًا على مصر مما أدى إلى سقوطه في سنة واحدة فقط".

وقال "مصر كانت قائمة على مشروع دولة مدنية خالصة والدين يلعب فيها دور ولكن دوره محدد في مواد الدستور".

ولفت عبد المنعم سعيد: "ثورة يوليو قامت على فكرة إدارة الفقر ولكن الجمهورية الثالثة قامت على إدارة الثروات، ومصر بها كم هائل من الثروات".
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