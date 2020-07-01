نتعرض دائمًا لتهديدات الجماعات الإرهابية.. نادي القضاة: نقف إلى جانب الدولة في حربها ضد الإرهاب.. فيديو

أكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادى القضاة أن قضاة مصر يقفون بجانب الدولة في حربها ضد الإرهاب، ويساهمون على مدار التاريخ في دعم الدولة المصرية.
وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن قضاة مصر دائما ما يتعرضون لتهديدات الجماعات الإرهابية ومنذ 5 سنوات وبالتحديد في 30 يونيو 2015، انفطرت قلوب الشعب المصري، باستشهاد المستشار هشام بركات وهو صائم في شهر رمضان مبارك.
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وأشار المتحدث باسم نادى القضاة إلى أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثنى القضاة عن أداء رسالتهم في إرساء العدل في مصر.
ونوّه المستشار رضا محمود السيد إلى أن القضاة لن ينسوا شهداءهم، مؤكدًا أن الشهيد المستشار هشام بركات كان رجل تقوى، وكان لا يخشى في الحق لومة لائم.