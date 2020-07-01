نتعرض دائمًا لتهديدات الجماعات الإرهابية.. نادي القضاة: نقف إلى جانب الدولة في حربها ضد الإرهاب.. فيديو

أن قضاة مصر يقفون بجانب الدولة في حربها ضد الإرهاب ، ويساهمون على مدار التاريخ في دعم الدولة المصرية . أكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادى القضاة





وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن قضاة مصر دائما ما يتعرضون لتهديدات الجماعات الإرهابية ومنذ 5 سنوات وبالتحديد في 30 يونيو 2015، انفطرت قلوب الشعب المصري ، باستشهاد المستشار هشام بركات وهو صائم في شهر رمضان مبارك. قضاةالمصري





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وأشار المتحدث باسم نادى القضاة إلى أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثنى القضاة عن أداء رسالتهم في إرساء العدل في مصر.



