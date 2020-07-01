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رياضة

رضا عبد العال: تأخر عودة الأهلي والزمالك للتدريبات سيؤثر عليهما أفريقيًا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:14 ص
فايلر
فايلر
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محمد رشاد
قال رضا عبد العال محلل فريق البريمو إن تأخر عودة ناديي الأهلي والزمالك للتدريبات سيعود بالسلب على أداء الفريقين في بطولة أفريقيا.

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق كان لابد على الأندية العودة للتدريبات عقب نهاية شهر رمضان للاستعداد لبطولة دوري أبطال أفريقيا لاستعادة اللاعبين على عودة اللياقة البدنية.

وأردف رضا عبد العال أن قرار عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب فشل مفاوضاته مع الأندية، لأن فايلر سافر إلى سويسرا من أجل مناقشة العروض التي تلقاها الفترة الاخيرة، ولكن فشل الوصول إلي اتفاق نهائي مع الأندية وراء عودته للأهلي مرة أخرى .
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