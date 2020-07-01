رضا عبد العال: تأخر عودة الأهلي والزمالك للتدريبات سيؤثر عليهما أفريقيًا

قال رضا عبد العال محلل فريق البريمو إن تأخر عودة ناديي الأهلي والزمالك للتدريبات سيعود بالسلب على أداء الفريقين في بطولة أفريقيا.





وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق كان لابد على الأندية العودة للتدريبات عقب نهاية شهر رمضان للاستعداد لبطولة دوري أبطال أفريقيا لاستعادة اللاعبين على عودة اللياقة البدنية.



