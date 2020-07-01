الفانز حبايبي .. دنيا سمير غانم تشارك جمهورها بصورة من مسلسل بدل الحدوتة 3

وكتبت دنيا سمير غانم، معلقة على الصورة " الفانز حبايبى".

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات ما بين " انا بحبك اوى _ الفانز بيعشقك _ احلى واحد فى العالم".



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