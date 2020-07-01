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فن

الفانز حبايبي .. دنيا سمير غانم تشارك جمهورها بصورة من مسلسل بدل الحدوتة 3

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة مجمعة لها من مشاهد فى مسلسل "بدل الحدوته 3" من قبل جمهورها. 

وكتبت دنيا سمير غانم، معلقة  على الصورة " الفانز حبايبى".

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات ما بين "انا بحبك اوى _ الفانز بيعشقك _ احلى واحد فى العالم".

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جدير بالذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في النسخة الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بأغنية تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى، خاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.


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