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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمادة المصري: ودية جنوب أفريقيا مفيدة رغم الهزيمة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد حمادة المصري، نجم منتخب مصر السابق، أن مواجهة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا كانت مفيدة للجهاز الفني واللاعبين، رغم خسارة المنتخب في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد القاهرة.

قال المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن المباريات الودية تمثل فرصة مهمة أمام الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتقييم اللاعبين والوقوف على مستواهم، مشيرًا إلى أن مواجهة منتخب قوي مثل جنوب أفريقيا تساعد على اكتشاف بعض النقاط التي تحتاج إلى تطوير قبل المنافسات الرسمية المقبلة.

أضاف نجم منتخب مصر السابق أنه يرى ضرورة التعامل مع عمر فايد بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة، ومنحه الفرصة للمشاركة مع المنتخب وفقًا لظروف المباريات، حتى يكتسب المزيد من الخبرات والثقة قبل الاعتماد عليه بشكل أساسي.

أوضح حمادة المصري أنه كان يتمنى أن يبدأ الجهاز الفني مباراة جنوب أفريقيا بالثنائي طارق علاء وزيزو، إلى جانب صابر وحمزة عبد الكريم، مؤكدًا أن الدفع بهم منذ البداية كان سيمنحهم فرصة أكبر لإظهار إمكانياتهم أمام منافس قوي.

أشار إلى أنه كان يفضل أيضًا مشاركة المهدي سليمان في التشكيل الأساسي أمام جنوب أفريقيا، من أجل تجهيز بديل مناسب لمصطفى شوبير، خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج إلى وجود أكثر من حارس جاهز وقادر على تحمل مسؤولية حراسة مرمى منتخب مصر.

اختتم حمادة المصري تصريحاته بالتأكيد أن مهند لاشين كان أفضل لاعبي منتخب مصر خلال مواجهة جنوب أفريقيا، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه خلال اللقاء، ومعتبرًا أنه ظهر بصورة جيدة مقارنة بباقي لاعبي الفراعنة.

منتخب مصر جنوب أفريقيا أخبار الرياضة محمد صلاح

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