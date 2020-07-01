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أخبار العالم

يرمز لحقبة العبودية.. حاكم ميسيسيبي يوقع قرار إزالة شعار الكونفيدرالية عن علم الولاية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:25 ص
حاكم ميسيسيبي يوقع
حاكم ميسيسيبي يوقع قرار إزالة شعار الكونفيدرالية عن العلم
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قسم الخارجي
وقع حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية، تيت ريفيز، قرار إزالة شعار الكونفيدرالية عن علم الولاية الجنوبية.

وقال ريفز خلال التوقيع "هذه ليست لحظة سياسية بالنسبة لي، بل مناسبة رسمية لقيادة عائلة مسيسيبي للمضي قدمًا"، وأضاف "العلم هو رمز لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. لهذه الأسباب ، نحتاج إلى رمز جديد".

وتعد ولاية ميسيسيبي آخر ولاية كانت تلتزم بشعار الكونفيدرالية الذي يذكر بحقبة العبودية.

وكان برلمان  ولاية مسيسيبي أقر في وقت سابق  اعتماد علم جديد للولاية لا يتضمن شعار الكونفدرالية.

ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في مختلف الولايات الأمريكية عقب مقتل الأمريكي ذو الأصول الافريقية جورج فلويد.
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