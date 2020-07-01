لا تحني رأسك أبدًا.. نصيحة هند صبري لجمهورها

نشرت الفنانة هند صبري صورًا جديدة لها عبر حسابها على"انستجرام " واستعانت بمقولة للأديبة الأمريكية هيلين كيلر، قالت فيها: "لا تحني رأسك أبدًا. اجعلها دائمًا مرفوعة. انظر إلى العالم في عينيه مباشرة".

من ناحية أخرى، كانت‎ Netflix ‎قد اختارت هند صبري أبريل الماضي ضمن 55 نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضمن مشروع "لأنّها ‏شاهدت"، وتشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمالًا استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت، مع كل من صوفيا لورين، ‏وسلمى حايك، وياليتزا أباريشيو، وميلي بوبي براون، ولوري نان، ولانا كوندور، وبيترا كوستا، وآفا دوفرناي‎.‎



