لا تحني رأسك أبدًا.. نصيحة هند صبري لجمهورها

نشرت الفنانة هند صبري صورًا جديدة لها عبر حسابها على"انستجرام " واستعانت بمقولة للأديبة الأمريكية هيلين كيلر، قالت فيها: "لا تحني رأسك أبدًا. اجعلها دائمًا مرفوعة. انظر إلى العالم في عينيه مباشرة".
من ناحية أخرى، كانت Netflix قد اختارت هند صبري أبريل الماضي ضمن 55 نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضمن مشروع "لأنّها شاهدت"، وتشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمالًا استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت، مع كل من صوفيا لورين، وسلمى حايك، وياليتزا أباريشيو، وميلي بوبي براون، ولوري نان، ولانا كوندور، وبيترا كوستا، وآفا دوفرناي.