أستاذ هندسة البترول والطاقة: 87% من إنتاج الكهرباء يتم عبر الغاز الطبيعي.. فيديو

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة ، إن مصر تأخرت كثيرا في ان يكون لديها ملف متزن من سلة الطاقة، وهو الملف الذي يكون به الاقتصاد متعدد المصادر، ما يمكنها من تعددية الاعتماد علي هذه المصادر حتى لا نصل إلي أزمات .





وأضاف جمال القليوبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي ، أن الدولة اختصرت قدراتها لاكثر من 50 سنة منذ اكتشاف البترول والغاز الطبيعي في أراضيها، مؤكدا ان البترول اكتشف في مصر سنة 1960 والغاز الطبيعي كان في نهاية الثمانينيات .





وأوضح جمال القليوبي ، أن القيادة العامة اعتمدت علي قدرات مصر لتأمين الشارع من السلعة الأساسية وهي سلعة الكهرباء، وأكد أن الكهرباء مرتبطة ارتباطا كليا بقطاع البترول.





وتابع : أن معظم محطات توليد الكهرباء منذ التسعينيات إلى الآن تعمل بالوقود كانت تعمل بالمازوت والسولار في التسعينيات وتطورت بعد ذلك لتعمل بالغاز الطبيعي .



