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جمال القليوبي: أمريكا لديها أكبر مخزون احتياطي نفطي في العالم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:04 م
بترول
بترول
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أكبر مخزون احتياطي نفطي في العالم. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي  «أحمد موسى»، أن الانهيار الذي يشهد اليوم السوق النفطي في امريكا، سوف يؤثر عليها لأنها تستثمر حوالي 30 % من اقتصادها في هذا المجال.

وأشار القليوبي، إن صناعة البترول والتكنولوجيا ودراسات الخزانات وكل مشتملات تلك الصناعة سوف يشهد حالة من الركود الذي يسبق العاصفة. 

ونوه القليوبي إن روسيا ايضا قررت خفض الانتاج الي 20% بالاتفاق مع الدول الكبرى المنتجة للنفط. 
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