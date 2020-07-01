بعد تحقيق حول تسجيلات «خيمة القذافي».. أمن الدولة الكويتي يخلي سبيل مبارك الدويلة

أخلى جهاز أمن الدولة في الكويت، سبيل النائب السابق المحسوب على التيار الإخواني، مبارك الدويلة؛ بعد تحقيقات معه في قضية التسريبات الصوتية، خلال لقاء جمعه بالعقيد الراحل معمر القذافي.





وذكرت صحيفة "القبس" أن أمن الدولية الكويتي أخلى سبيل مبارك الدويلة، بعد استدعائه ليل الاثنين، على خلفية ما عرف بتسريبات "خيمة القذافي".





وأوضحت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصدرها أن أمن الدولة سيرفع نتائج تحقيقاته مع الدويلة إلى الجهات المختصة.





وذكرت "القبس" أن الدويلة وجهت إليه، بناء على التحقيقات، تهمة إذاعة أخبار كاذبة، والإساءة إلى الذات الأميرية.



