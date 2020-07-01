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أخبار العالم

علق على وضع مولودها الرابع.. اعتقال تركي بتهمة إهانة ابنة أردوغان

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:42 ص
اعتقال تركي بتهمة
اعتقال تركي بتهمة اهانة ابنة اردوغان
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قسم الخارجي
اعتقلت الشرطة التركية مشتبهاً به بتهمة إهانة الابنة الكبرى للرئيس رجب طيب أردوغان وزوجها وزير المالية، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وذكرت صحيفة "أحوال" التركية أن وحدات الجرائم الإلكترونية في الداخلية التركية تمكنت من اعتقال مواطن تركي بعد نشره تعليقا على "تويتر"، ردا على إعلان صهر أردوغان بيرات البيرق، ووزير ماليته، وصول مولوده الرابع من إسراء أردوغان.

فيا ذكرت "تي 24" التركية، أن المشتبه به يخضع للاستجواب وسيتم محاكمته يوم الأربعاء.

يأتي ذلك تزامنا مع تقارير إعلامية تفيد بأن مسؤول تركي في مجال كرة القدم يخضع للتحقيق بتهمة إهانة البيرق، بعد خطاب وصف خلاله زوج ابنة اردوغان بـ"الصهر أو العريس".

ونشر صهر أردوغان البيرق تغريدة على تويتر أعلن خلالها استقبال مولوده الرابع من إسراء أردوغان، لكن يبدو أن تعليق اعتبرته السلطات التركية مهينا للوزير التركي واببنة لرئيس أدى لاعتقال 
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