لبنان.. الحكومة ترفع سعر الخبز على خلفية انهيار الليرة

قررت الحكومة اللبنانية رفع سعر ربطة الخبز المدعوم جزئيًا زنة 900 جرام إلى 2000 ليرة من مستواه قبل أزمة أكتوبر البالغ 1500 ليرة.





تزامن ذلك مع خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها منذ أكتوبر ، حيث يتم تداولها الآن في السوق السوداء عند حوالي 9000 للدولار بعد انخفاضات حادة في الأيام القليلة الماضية.





ويشهد لبنان أزمة مالية منذ اكتوبر الماضي تسببت في ارتفاع هائل بالأسعار وأزمة بطالة.





وفي الأسبوع الماضي وحده، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 40% من قيمتها، وهنا أصبح الملايين من المواطنين يراقبون مدخراتهم ورواتبهم التي أصبحت تتبخر بسبب انهيار العملة المحلية وارتفاع معدل تضخم أسعار الغذاء إلى ما يقرب من 200%.





ووفقًا لتقرير حديث للأمم المتحدة، بحلول نهاية شهر أبريل، كان أكثر من نصف البلاد يكافح من أجل شراء المنتجات الأساسية حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 56 في المئة منذ أكتوبر. وتشير النتائج الأولية إلى أنها ارتفعت بين منتصف مارس ومايو بنسبة 50 في المئة.



