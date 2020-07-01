AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لبنان.. الحكومة ترفع سعر الخبز على خلفية انهيار الليرة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:18 ص
الحكومة اللبنانية
الحكومة اللبنانية ترفع سعر الخبز المدعوم وسط انهيار الليرة
Advertisements
قسم الخارجي
قررت الحكومة اللبنانية رفع  سعر ربطة الخبز المدعوم جزئيًا زنة 900 جرام إلى 2000 ليرة من مستواه قبل أزمة أكتوبر البالغ 1500 ليرة.

تزامن ذلك مع خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها منذ أكتوبر ، حيث يتم تداولها الآن في السوق السوداء عند حوالي 9000 للدولار بعد انخفاضات حادة في الأيام القليلة الماضية.

ويشهد لبنان أزمة مالية منذ اكتوبر الماضي تسببت في ارتفاع هائل بالأسعار وأزمة بطالة.

وفي الأسبوع الماضي وحده، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 40% من قيمتها، وهنا أصبح الملايين من المواطنين يراقبون مدخراتهم ورواتبهم التي أصبحت تتبخر بسبب انهيار العملة المحلية وارتفاع معدل تضخم أسعار الغذاء إلى ما يقرب من 200%.

ووفقًا لتقرير حديث للأمم المتحدة، بحلول نهاية شهر أبريل، كان أكثر من نصف البلاد يكافح من أجل شراء المنتجات الأساسية حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 56 في المئة منذ أكتوبر. وتشير النتائج الأولية إلى أنها ارتفعت بين منتصف مارس ومايو بنسبة 50 في المئة.

يأتي ذلك كله مع تفشي فيروس كورونا، والتي تسببت في ارتفاع البطالة، وانخفاض قيمة الأجور، وسط استضافة لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرف لبنان المركزي يوفر الدولار للواردات بسعر 3200 ليرة لكبح أسعار الأغذية

الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى متدن جديد وتتخطى 6000 للدولار

الشعب سيموت في غضون أشهر.. لبنان يتجه إلى تكرار سيناريو مجاعة 1915

ترشيحاتنا

قلت لـ محمد مرسي إنت مكانك السجن.. النائب العام الأسبق يكشف تفاصيل خطة الإخوان للتخلص منه.. فيديو

أخبار الزمالك| عرض النادي سبب عودة صالح جمعة للتدريب.. وكارتيرون يرحب بعودة أبطال أفريقيا

هاني حتحوت يوضح تفاصيل عقد رينيه فايلر مع الأهلي.. فيديو

بوسي بإطلالة جذابة من داخل سيارتها.. شاهد

عذبوا واغتصبوا طفلاً سورياً.. ديانا حداد تطالب حكومة لبنان بإعدام 3 شباب أحدهم ابن قيادي في حزب الله

علق على وضع مولودها الرابع.. اعتقال تركي بتهمة إهانة ابنة أردوغان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائجه هائلة.. مشروب طبيعي لـ علاج التهاب الحلق واللوز

طرح سيارة فورد نادرة للبيع فى مزاد بـ 10 ملايين دولار .. صور

بعد طلب الأطباء من أهله توديعه للمرة الأخيرة.. تعافي عجوز مصاب بـ كورونا في بريطانيا.. صور