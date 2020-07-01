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فن

عمرو كمال يغني لـ حمدى فتحي أنت البرنس.. شاهد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:11 ص
صدى البلد
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اسماء الحسينى
نشر حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، فيديو للمطرب الشعبي عمر كمال وهو يغني له عبر خاصية الاستورى على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

ووجه اللاعب حمدى فتحى الشكر للمطرب عمرو كمال قائلًا:"حبيبى أتشرفت انك موجود معايا النهاردة" .. كما وجه له عمرو كمال أغنية انت البرنس يا جدع.

‎وتم التنسيق بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة ‎الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

‎واستقر الجهاز الفني على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.

‎وقام الجهاز الإداري بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.
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