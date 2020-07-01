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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يعلق على تقارير حول مكافآت روسية لقتل جنود الولايات المتحدة في أفغانستان

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:27 ص
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر
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قسم الخارجي
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر إنه لا يوجد دليل على وجود أنشطة روسية خبيثة ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.

وأكد الوزير الأمريكي في بيان أنه يأخذ جميع التهديدات المحتملة ضد القوات الأمريكية على محمل الجد.

في وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن البيت الأبيض تلقى معلومات  استخبارية في أوائل عام 2019 تشير إلى أن الممثلين الروس كانوا يعرضون مكافآت لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان، قبل أكثر من عام من ادعاء الرئيس دونالد ترامب أنه لم يتم إطلاعه على نفس التهديد، وفقًا لمصدر مطلع على الوضع.

ويأتي هذا الكشف بعد أن نفى البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا أن ترامب "اطلع شخصيًا" على معلومات استخبارية مماثلة هذا العام، مدعيًا ​​أن التقييم "لم يتم التحقق منه".

لكن مسؤولًا أمريكيًا مطلعًا على أحدث المعلومات أخبر CNN يوم الاثنين أن المعلومات حول المكافآت الروسية تم تضمينها في الإحاطة اليومية الرئاسية (PDB) في وقت ما في ربيع هذا العام. تتضمن الوثيقة المكتوبة أهم معلومات أجهزة المخابرات وأكثرها إلحاحًا.

وعلمت "سي إن إن"، الآن أن التهديد ورد في تقارير الاستخبارات التي قدمت إلى مجلس الأمن القومي منذ أكثر من عام.

وقال المصدر إنه في ذلك الوقت، لم يكن من الواضح ما هي المجموعة أو الكيان المرتبط بروسيا الذي قدم العرض، إذا قبلت طالبان أو ما إذا كانت المكافآت مرتبطة بأي هجمات على القوات الأمريكية.
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