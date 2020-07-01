سيارة ريهام حجاج تلفت الأنظار.. سعرها يبدأ من 2 مليون و250 ألف جنيه

لا يخلو انستجرام النجوم من الصور الفارهة التي تعكس مدى الرفاهية والأناقة، فالاهتمام الأول يكون من خلال نشر صور للملابس والأزياء أو السيارات النادرة والمختلفة التي تعكس أبعاد شخصيتهم.









نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة لها منذ فترة بداخل إحدى السيارات التي تعكس الفخامة والرقي والكلاسيكية، وبعد عرض الصورة على دانيال إسحاق خبير السيارات كشف فور مشاهدته لها، أنها مقصورة إحدى إصدارات مرسيدس لسيارة الـ s class .









و تتمتع سيارة mercedes s class، بسلسلة من الإصدارات الرائدة الفاخرة كاملة الحجم، والتي تنتجها شركة مرسيدس-بنز الألمانية لصناعة السيارات، حيث طُرحت الفئة s class رسميًا لأول مرة في عام 1972 مع الطراز W116، وقد ظلت قيد الاستخدام منذ ذلك الحين.









تمثل الفئة s class فئة سيارات السيدان وكوبيه الفاخرة لدى مرسيدس، في خريف عام 1972 كانت ولادة الفئة S بظهور السلسلة 116، حيث كانت هي سلسلة الإنتاج الأولى من الفئة S، وكان قبل ظهور هذه السلسلة تُسمى الطرازات الآخرة من مرسيدس بالفئة "اس"، إلى أن تم بدء إنتاجها تحت اسم S-Class الفاخرة عام 1993.









و تبدأ أ سعار سيارة الفئة s class بـ 2 مليون و 250 ألف جنيه لموديل S320، و بسعر 3 مليون و270 ألف جنيه، لموديل S450 AMG، بالإضافة لسعر 3 مليون و990 ألف جنيه لإصدار S560 AMG PLUS.









تأتى مرسيدس S320 بمحرك بقوة ٢٩٩ حصان وعزم دوران ٤٠٠ نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ٩ سرعات، كما أضافت مرسيدس-بنز محركًا كهربائيًا يضيف للمحرك قوة ١٤ حصان و ١٥٠ نيوتن/متر أثناء تسارع السيارة، مع نظام EQ-Boost لتشغيل محركها بصمت ، و القيادة بأقل جهد ممكن على المحرك.



أما S450 فتبلغ قوة محركها ٣٦٧ حصان وعزم دوران ٥٠٠ نيوتن/متر، وأخيرًا S560 بمحرك سعة ٤٠٠٠ سي سي من ٨ سلندر بقوة ٤٦٩ حصان وعزم دوران ٧٠٠ نيوتن/متر، حيث التسارع من صفر إلى ١٠٠ كم/الساعة في ٤،٧ ثانية فقط.



و تقدم مرسيدس S320 عجلات رياضية قياس ١٩، بالإضافة لشاشتى عرض فائقة الوضوح قياس 12.3 بوصة، لإتاحة كافة المعلومات والوظائف لقائد السيارة، مع شحن لاسلكي للهواتف الذكية، و أبواب يتم اغلاقها كهربائيًا، و أيضًا نظام Burmester الصوتي المتطور، وحتى نظامى Apple Carplay وAndroid Auto.



بالإضافة لسقف بانورامي من زجاج معتم وعازل للحرارة، وشاشات ترفيهية كبيرة في الخلف، مع مقاعد خلفية تضبط كهربيًا، مزودة بتهوية وتدفئة للمقاعد الخلفية.



