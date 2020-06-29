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سيارات

اشتهر بقيادته لها بطريقة كوميدية.. الإهمال يحول سيارة عبد السلام النابلسي إلى قطعة خردة فى سط البلد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:36 م
اشتهر بطريقة قيادته
اشتهر بطريقة قيادته الكوميدية.. سيارة عبد السلام النابلسي في
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منة الله عبد الحميد
اشتهر بأدواره الكوميدية، صار واحدًا من أهم الفنانين في الزمن الجميل، كان صديقًا مقربًا للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ظهر معه في عدد كبير من الأفلام تميز بطريقة كلامه الكلاسيكية التي تظهر مدى تفهمه للأمور لأبعد الحدود. 
صدى البلد: بـ 3 عجلات بس.. حكاية سيارة عبد السلام النابلسي العجيبة ...


عبد السلام النابلسي الذي ولد في لبنان من أصل فلسطيني وجاء إلى مصر حمل لقب «الكونت دي نابلوز» حتى أصبح واحدًا من أهم صناع الضحك في تاريخ السينما المصرية، لأنه اتبع مدرسة السهل الممتنع ورغم مشاركته في الأدوار الثانوية إلا أنه ترك بصمة في قلوب الجماهير. 
شاهد سيارة عبد السلام النابلسي الحقيقية

انعكست طريقة النابلسي الكوميدية في طريقة قيادته لسيارته الشهيرة KR-200، وأنتجت هذه السيارة بموديلين 201 و200 واستمر إنتاجها حتى 1963، كسيارة موفرة، وسعة الوقود الخاصة بها 191 سم مكعب، بقدرة 10.2 حصان.
من أول الطريق | حكاية سيارة الفنان عبدالسلام النابلسي الألمانية ...

كان "النابلسي" عاشقًا لهذه السيارة، ولم تفارقه طوال سنوات حياته، وبعد وفاته اشترى هذه السيارة من أسرته أحد هواة جمع السيارات القديمة في مصر، ووضعها في جراج خلف دار القضاء العالي، لتتحول إلى قطعة من الخردة نتيجة لإهمالها.
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