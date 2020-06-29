على خطى رشدي أباظة.. سيارة إسماعيل ياسين أيقونة الكوميديا والسخرية

روحه الفكاهية واحساسه بالمسئولية تجاه عمله جعله يقدم أفضل ما لديه ليثبت موهبته أمام الجميع قدم العديد من الأدوار الكوميدية برغم المعاناة التي عاشها في حياته الشخصية بسبب الأزمات والمواقف المريرة التي مرت عليه.





اسماعيل ياسين أيقونة الكوميديا والسخرية، كان ذوقه رفيعًا ومميزًا وانعكس ذلك على اختياراته، فاستطاع أن يختار سيارة ماركة "تاونس ستروين" موديل سنة 1960.





كانت سيارة ستروين 2سي في 2CV هي معشوقة الجماهير قديمًا، وأطلق عليها "سيارة العامة" ، وذاع صيت هذه السيارة الرائعة في ثلاثينيات القرن الماضي وسرعان ما أحبها الفرنسيون والعالم.









واستند مصمم السيارة فلامينيو بيرتوني بتصميمه لـ2CV على أولى استطلاعات الرأي الهامة في عام 1922 عندما سألت شركة ميشلان لتصنيع الإطارات عشرات الآلاف عن تصورهم لـ"سيارة الشعب" المثالية.









يذكر أن سيارة إسماعيل ياسين هي نفس نوع سيارة رشدي أباظة واستمرت معه حتى وفاته في 24 مايو عام 1972، موديل سنة 1960م، تناقلها 5 بشوات سابقين ورجال أعمال.